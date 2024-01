Karneval in Düsseldorf​: Männerballett ist ein Publikumsmagnet​

Alle drei Sitzungen finden aufgrund der Hochwasserlage diesmal wieder in Itter statt, das sei aber auch der einzige Wermutstropfen: „Leider können wir, wie schon so oft in den vergangenen Jahren, unser Festzelt nicht in Himmelgeist auf der Rheinwiese aufbauen. Wir sind unseren Freunden in Itter daher sehr dankbar, dass wir unsere Sitzungen wieder auf dem Schützenplatz Itter feiern können“, sagt Christina Michaelis.