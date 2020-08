Karneval in Düsseldorf : Jacques Tilly gibt Rosenmontagszug noch nicht auf

Düsseldorf Wagenbauer Jacques Tilly gibt den Rosenmontagszug trotz Corona noch nicht auf: „Unter bestimmten Bedingungen kann der auf jeden Fall stattfinden“, sagte der bundesweit bekannte Schöpfer von karnevalistischen Mottowagen.

„Aber den Karneval an sich gibt es ja nicht. Es gibt ihn in so vielen Formen. Es gibt den Zug, es gibt den Sitzungskarneval, den Kneipenkarneval, den Straßenkarneval, und das pauschal zu verbieten, ist nicht durchsetzbar und auch nicht richtig. Man muss sich hinsetzen und überlegen: Was geht und was geht nicht?“ Die Karnevalisten hätten auf jeden Fall das nötige Verantwortungsbewusstsein.

Wie unsere Redaktion exklusiv berichtet hatte, sagte Spahn am Dienstag in einer Telefonschaltkonferenz des Gesundheitsausschusses: „Ich war selbst Kinderprinz und komme aus einer Karnevalshochburg. Ich weiß also, wie wichtig Karneval für viele Millionen Deutsche ist. Aber: Ich kann mir Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen. Das ist bitter, aber so ist es.“