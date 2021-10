Karneval in Düsseldorf : Feiern nach dem Hoppeditz-Erwachen

Karneval in Düsseldorf

Düsseldorf Pünktlich um 11.11 Uhr erwacht der Hoppeditz am 11.11. in Düsseldorf und mit ihm feiern zahlreiche Jecken die neue Karnevals-Session - endlich wieder nach der langen Zwangspause. Einen Party-Überblick finden Sie hier.

Wenn am 11.11. und 11.11 Uhr der Hoppeditz in seinem Senftöpfchen auf dem Marktplatz vor dem Düsseldorfer Rathaus erscheint, dann ist endlich wieder Karneval. Wo im Anschluss in der Altstadt noch gefeiert werden kann, zeigt unser Party-Überblick: