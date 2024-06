Karneval in Düsseldorf Uwe Willer ist neuer CC-Geschäftsführer

In der abgelaufenen Session war Willer Karnevalsprinz, in einer kurzen Ansprache am Montag stellte er klar, dass er als selbstständiger Unternehmer seine freie Zeit in den Karneval investieren könne. „Karneval liegt mir sehr am Herzen. Ich möchte Brückenköpfe bauen und Menschen für den Karneval begeistern – das ist mir ein echtes Anliegen.“ Dabei wisse er genau, dass man zum Gestalten Geld braucht. „Das zu beschaffen, ist sicherlich eine meiner Hauptaufgaben“, sagte Willer.