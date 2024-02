Karneval in Düsseldorf Die Wagen stehen für den Rosenmontagszug bereit

Das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) hat sein traditionelles Richtfest für die Präsentation der Rosenmontagswagen vom Freitag vor dem Zug auf den Sonntag davor verlegt. Doch das hatte sich noch nicht bei allen Karnevalisten herumgesprochen. Und so war die Wagenbauhalle an der Merowingerstraße nicht ganz so gefüllt wie in den Vorjahren. Wohl auch, weil in dieser so kurzen Session noch jede Menge närrische Veranstaltungen anstanden. Der neue Termin entspannt aber vor allem zwei Männer und ihre Teams: Wagenbauer Jacques Tilly und Michael Faustmann, Leiter des Düsseldorfer Rosenmontagszuges.