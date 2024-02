Veedel, Tunte Lauf, Kö-Treiben, Rosenmontag & Co Straßenkarneval in Düsseldorf - die schönsten Bilder

Düsseldorf · Der Straßenkarneval in Düsseldorf war in diesem Jahr eine einzige große Party. Das Wetter spielte überwiegend mit, die Stimmung war prächtig, die Kostüme umwerfend. Hier gibt es noch einmal die vielen tollen Fotos aus den Veedeln, von Tunte Lauf, Kö-Treiben, Altweiber, Rosenmontag & Co.

13.02.2024 , 14:07 Uhr

76 Bilder Rosenmontagszug in Düsseldorf - die 75 schönsten Bilder unserer Fotografen 76 Bilder Foto: Bretz, Andreas (abr)

