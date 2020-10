Karneval in Düsseldorf : „Die Lachende 2021“ und Prinzenball finden nicht statt

Düsseldorf In welcher Form die Karnevalssession 2020/21 über die Bühne geht, darüber herrscht noch immer Unklarheit. Jetzt wurden weitere Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt, darunter „Die Lachende“ und der Prinzenball.

„Wir haben alle bestehenden Künstlerverträge storniert und neue Verträge zu gleichen Konditionen für den Prinzenball am 15. Januar 2022, den Möhneball am 24. Februar 2022 und den Böse Buben Ball am 26. Februar 2022 angeboten“, hieß es weiter. Man sei zuversichtlich, im Jahr 2022 wieder unbeschwert Karneval feiern zu können, so Driessen.