Karneval in Düsseldorf Die Gerresheimerinnen brachten den Saal zum Beben

Der Ruf, dass die Bürgerwehr für die Gerresheimerinnen das karnevalistische Highlight der Session organisieren, eilte der Damensitzung voraus. Bereits im Oktober waren alle 500 Karten ausverkauft. Und dabei mussten die Jecken das „Heimspiel“ mal wieder außerhalb der Gemarkung Gerresheim organisieren, weil die angestammte Veranstaltungsstätte, die Aula des Gymnasiums am Poth, neu gebaut wird. Der Umzug aus Gerresheim zu der Heinrich-Heine-Gesamtschule an der Graf-Recke-Straße war aber kein Problem, denn viele Vereinsmitglieder packten an. „Die Bürgerwehr-Familie funktioniert. In zweieinhalb Stunden haben wir dort den Saal feierfertig gemacht“, so Haak.