ARD-Jecken-Sitzung in Düsseldorf Narren sind neugierig auf neues Bühnenbild

Der Karneval geht für Düsseldorfs Jecken in die heiße Phase: Am kommenden Wochenende feiert schon mal die Prinzengarde der Stadt ihre Traditions-Party Jeck em Fuchs im Füchschen, die Garde der Venetia – die Blau-Weissen – schlägt ihr Feldlager am En de Canon auf, der Amazonenkops lädt zum Appell, und die Wagen der Karnevalisten werden gesegnet.