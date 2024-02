Der Straßenkarneval ist eröffnet Tausende Jecken feierten Altweiber in Düsseldorf

Eine wichtige Botschaft wollten auch Hannah und Helena mit ihrem gemeinsamen Kostüm aufmerksam machen: Auf Hannahs T-Shirt steht „Pass op, Pass op, Prinzessin“, auf Helenas passend dazu „dat Krokodil well dich fresse“ in Anlehnung an den Karnevalssong „Prinzessin“ von Höhner. „Darin geht es um die sexuelle Belästigung von Frauen, das ist ja leider auch an Karneval ein Thema. Deshalb haben wir auch einem QR-Code den Link zu dem Lied, der andere Code führt zum Hilfetelefon für Gewalt an Frauen.“ Die beiden wollen Spaß haben, aber trotzdem auch auf solche Themen aufmerksam machen.