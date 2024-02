Karneval 2024 Was Sie zu den Veedels-Zügen in Düsseldorf wissen müssen

Von Freitag bis Rosenmontag 2024 ziehen hunderte Gruppen und Wagen durch die Düsseldorfer Stadtteile. Hier unser großer Überblick.

Gerresheimer Veedelszug

Der Gerresheimer Veedelszug zieht seit 1976 immer am Karnevalssonntag durch den Stadtteil. Aufstellung ist in der Zeit zwischen 10.15 und 11 Uhr auf der Quadenhofstraße. Übrigens bietet der Gerresheimer Veedelszug eine Besonderheit, die unterstreicht, dass auch wirklich an jeden gedacht wird, denn die Aufstellung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Heißt: Der vermeintlich letzte Wagen zieht zunächst an allen anderen vorbei und wird dann zum ersten, sodass alle Teilnehmer wirklich etwas vom Zug sehen und den Mitstreitern gebührend zujubeln können. Abmarsch ist dann pünktlich um 11.11. Uhr über die Heyestraße in Richtung Zentrum. Nach dem Veedelszug findet im Herzen Gerresheims am Alter Markt ein Biwak mit Live-Musik, Bier und Würstchen statt. Offiziell ist um 18 Uhr Schluss, dann wird noch bis spät in den Abend in den Kneipen weitergefeiert. Am Gerresheimer Veedelszug können Privatpersonen, Vereine, Schulen, Kitas, Firmen und Freundesgruppen teilnehmen.

Party-Übersicht für die Karnevalstage:

Karneval in Düsseldorf: Partys an Altweiber

Karneval in Düsseldorf: Partys am Karnevalsfreitag

Karneval in Düsseldorf: Partys am Karnevalssamstag

Karneval in Düsseldorf: Partys am Karnevalssonntag

Karneval in Düsseldorf: Partys am Rosenmontag

Weitere News und Infos rund um den Karneval 2024 in Düsseldorf lesen und sehen Sie hier.