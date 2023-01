Karneval in Düsseldorf startet In kuriosen Kostümen zur TV-Sitzung

Die Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Karin-Brigitte Göbel und ihr Ehemann waren gerade noch zu erkennen, so kunstvoll hatte sich das Paar schminken lassen – als Operngestalt Turandot. „Ich bin froh, dass mein Mann mitmacht, ich wollte nicht alleine die mordende Prinzessin sein“, sagte Göbels. Niels Maisch, der Ehemann der Venetia Uasa, und Tonnenbauer Dino Conti Mica gaben den legendären Sänger Freddie Mercury – in gelber Kunstleder-Jacke. „Die haben wir in Pakistan machen lassen, es sind noch ein paar mehr, die heute hier so herumlaufen werden“, sagte Conti Mica.