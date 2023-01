„Alaaf & Helau“ Was es bei der ersten Köln-Düsseldorfer Karnevalssitzung zu trinken gab

Am Mittwochabend haben zwei große Karnevalsgesellschaften unter dem Titel „Alaaf & Helau“ eine gemeinsame Sitzung gefeiert. Das offizielle Ziel lautete dabei „eine Brücke zwischen den Rivalen“ zu bilden und zu „vereinen“. Einander in der Mitte treffen, das ging geografisch nun aber nicht. Gefeiert wurde in Köln, aus Düsseldorf rückte die Karnevalsgesellschaft Allgemeiner Verein der Karnevalsfreunde an. Die Stimmung war gut, allerdings waren nicht alle Stühle besetzt, wie ein dpa-Fotograf beobachtete. Die Pläne hatte es schon länger gegeben, Corona hatte sie zunächst durchkreuzt.