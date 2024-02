Karneval im TV Hier läuft der Düsseldorfer Rosenmontagsumzug im Fernsehen

Das Erste zeigt zwischen 15.30 und 17 Uhr die Highlights des Zuges. Im WDR-Fernsehen ist zwischen 15 und 17.30 eine ungekürzte Fassung zu sehen. Auf One, zu finden in der Mediathek der ARD, wird der Zoch von 13.30 bis 16.15 Uhr live übertragen. Entsprechend sind alle genannten Sendungen auch in den Live-Streams in den Mediatheken zu sehen.