Altweiber bis Rosenmontag Das sind die großen Karnevalsfeiern in Düsseldorf

Tag drei im Feiermarathon zu Karneval. Die Jecken in Düsseldorf lassen noch immer keine Müdigkeit erkennen. Auch am Samstag (10. Februar 2024) gibt es in der Stadt wieder mehrere Feiern. Um 14 Uhr zieht der Kinder- und Jugendumzug durch die Altstadt, ab 13 Uhr feiert die KG Onger Ons eine Karnevalsparty im Füchschen-Zelt auf dem Burgplatz, um 19 Uhr wird das „Fe-de-Fe“ der Prinzengarde Rot-Weiss im Steigenberger Parkhotel gefeiert. In der Altstadt beginnt um 10 Uhr wieder die Party im Füchschen, ab 12 Uhr im Knoten und im Engel, ab 11.11 Uhr in der Retematäng Bar und um 18 Uhr steigt die „Mehr Karneval, weniger Zirkus“-Party in Der Hof. Um 17.11 Uhr beginnt der „Tunte Lauf 2024“, in diesem Jahr kehrt er wieder in die Nachtresidenz zurück.