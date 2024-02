Kostümwettbewerb am Tulpensonntag Diese bunten Kostüme wurden beim Düsseldorfer Kö-Treiben prämiert

Michael Knittel hatte so eine Ahnung, als er am Vorabend den letzten Schliff an seinem knallgelbem, selbstgeschneidertem „Bibo“-Kostüm aus der Sesamstraße anlegte. „Ich hatte mir gedacht: Mensch, das wär doch toll, wenn dich ein paar Leute ansprechen, weil sie sich über das Kostüm freuen“, sagt der Kaarster, der mit seinen beiden Söhnen Mika und Kian sowie Kumpel Christoph Ebbinghausen mit Sohn Clemens zum Kö-Treiben am Tulpensonntag gekommen war. Aber dass es gleich der Oberbürgermeister war, der ihn ansprach und dabei auch noch fünf Tickets für die Rathaus-Tribüne zum Rosenmontagszug überreichte, damit habe er „im Leben nicht gerechnet“ – wie auch zehn weitere Jecken, die sich am Ende des Tages über Zutrittskarten zum wohl exklusivsten Ort während des „Zochs“ freuten.“