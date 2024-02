Karneval in Düsseldorf Das sind die Partys am Nelkensamstag 2024

In der Altstadt beginnt um 10 Uhr wieder die Party im Füchschen, ab 12 Uhr im Knoten und im Engel, ab 11.11 Uhr in der Retematäng Bar und um 18 Uhr steigt die „Mehr Karneval, weniger Zirkus“-Party in Der Hof. Um 17.11 Uhr beginnt der „Tunte Lauf 2024“, in diesem Jahr kehrt er wieder in die Nachtresidenz zurück.