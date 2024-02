Karneval in Düsseldorf Rosenmontag – wo gibt es den besten Blick auf den Zoch?

Düsseldorf · Der Rosenmontagszug in Düsseldorf beginnt 2024 an der Corneliusstraße, zieht dann durch die Innenstadt und endet schließlich an der Bilker Allee. Wo hat man die besten Blicke auf die Wagen - und kann ordentlich Kamelle abstauben? Hier ein paar Tipps.

12.02.2024 , 11:32 Uhr

28 Bilder Karneval in Düsseldorf - Richtfest für Tillys Rosenmontagswagen 28 Bilder Foto: dpa/Roberto Pfeil