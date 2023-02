Karneval in Düsseldorf Kein Waffenverbot beim Rosenmontagszug

Erstmals treffen in dieser Session zwei Phänomene aufeinander, die nicht so recht zusammenpassen wollen: Karneval und Waffenverbot. Denn zur Ausstattung der Gardisten gehören auch Degen und Hellebarden. Die können sie aber in der Altstadt nicht mehr uneingeschränkt mitnehmen. Dort gilt seit etwa einem Jahr die Waffenverbotszone – und die greift auch für die Karnevalisten.