Karneval in Düsseldorf Was Sie zum Rosenmontag wissen müssen – neuer Zugweg

Dirk Mecklenbrauck und Uåsa Katharina Maisch heißen Prinz und Venetia in diesem Jahr. Vorgestellt wurden sie bereits mitten in der Coronazeit Anfang Juli 2020 im Autokino auf dem Messeparkplatz. Prinz und Venetia sind Juristen und arbeiten in einer Rechtsanwaltsgesellschaft bzw. im Innenministerium NRW. Beide sind seit vielen Jahren im Karneval aktiv. Mecklenbrauck zunächst in der Prinzengarde Rot-Weiss und seit 2012 in der Niederkasseler Tonnengarde. Dort ist auch die Venetia karnevalistisch beheimatet.