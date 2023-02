Session in Düsseldorf Das sind die Karnevalspartys an Veilchendienstag

Am Veilchendienstag beginnt der „Närrische Zapfenstreich“ des Comitee Düsseldorfer Carneval um 19 Uhr auf dem Marktplatz. Am Abend wird der erste Hoppeditz von den Räbbelche beerdigt. Auf dem Programm in der Gaststätte Tante Anna an der Kölner Landstraße stehen unter anderem die Räbbelche Piccolos, die Juniorengarde, das Solomariechen und die Große Garde. Am Aschermittwoch folgen weitere Beerdigungen.