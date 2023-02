Alle Infos So fahren die Straßen- und U-Bahnen an den Karnevalstagen in Düsseldorf

Von Altweiber, 16. Februar, bis Karnevalssonntag, 19. Februar, sind viele Busse und Bahnen in dichterem Takt und teilweise bis spät in der Nacht unterwegs, um die Jecken an die Orte des Geschehens und wieder nach Hause zu bringen. Schließlich bietet es sich gerade in der närrischen Zeit besonders an, das Auto stehen zu lassen und unbeschwert zu feiern.