Rosenmontagszug 2023 in Düsseldorf Über Cancel-Culture, Putin und einen „Mullarsch“ - die Mottowagen

Viele Staatsverbrecher hat Jacques Tilly kommen und gehen sehen und sie gebührend für ihre Taten gebrandmarkt. Wladimir Putin aber hat sich für den Wagenbauleiter des Düsseldorfer Karnevals zum grausamen Dauergast entwickelt. Im Rosenmontagszug 2023 badet der Kriegsherr aus dem Kreml im ukrainischen Blut, die Badewanne ist blau-gelb. Es ist das so deutliche wie eingängige Motiv des diesjährigen Umzugs, das um die Welt gehen dürfte – und es ist der Mottowagen Nummer zehn für den russischen Präsidenten. Nummer elf zeigt ihn mit sechs Armen, auf denen das Wort Nazis steht. Die Arme zeigen in alle Welt, denn die Bösen sitzen ja immer woanders. In der Nato, in Europa und natürlich in der Ukraine.