Beim diesjährigen Straßenkarneval haben die Gastronomen an der Kö eine besondere Auflage zu erfüllen: Sie müssen laut Umweltamt an ihren Ständen entlang der Königsallee ihre Getränke in Pfandbechern verkaufen. Offenbar lief es mit diesem neuen System während des Kö-Treibens am Sonntag gut an.