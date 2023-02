Karneval im TV Hier läuft der Düsseldorfer Rosenmontagsumzug im Fernsehen

Der Zug soll am Rosenmontag um 12.20 Uhr an der Corneliusstraße/Ecke Herzogstraße starten. Fast 11.000 Menschen nehmen teil – 3800 auf den Wagen und etwa 6800 in Fußgruppen. 122 Wagen fahren mit, darunter Gesellschaftswagen und Mottowagen. Sogar 18 Pferde sind im Einsatz – jedoch dieses Mal ausschließlich am Anfang des Zuges. Der „Zoch“ dauert etwa zweieinhalb Stunden. 80 Tonnen Kamelle (2020: 100 Tonnen) werden in die Menge geworfen. Etwa eine Million Besucher werden erwartet.