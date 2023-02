Karneval 2023 in Düsseldorf Glasverbot in Düsseldorf – wo und wann es an den jecken Tagen gilt

Glasscherben, zerbrochene Flaschen, Splitter sorgten auf den Straßen gerade in der Altstadt während und nach dem Straßenkarneval für Unmut. Die Stadt und das Ordnungsamt haben deswegen die Aktion „Scherbenfreie Altstadt“ ausgerufen. Zum 13. Mal gilt in bestimmten Bereichen über die Karnevalstage ein Glasverbot. Die Feiernden dürfen dann keine Glasflaschen oder -behälter mitführen, auch der Verkauf von Getränken in ebendiesen ist untersagt.