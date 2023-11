Düsseldorf Legenden des Karnevals bei Flüstersitzung

Cantz war charmant, eloquent, politisch und auf der Höhe der Zeit. Stelter gab Einblicke in seine familiäre Entwicklung in den letzten Jahrzehnten, feiert er doch in diesem Jahr sein 35-Jähriges auf Karnevalsbühnen. Schoops beschäftigte sich mit dem Bildungszustand an Schulen, Quereinsteiger in den Lehrerberuf und den Sorgen junger Leute. „Für die meisten ist es heute doch ein Abenteuer, wenn sie sich bei zwölf Prozent Akkuleistung des Smartphones mehr als zwei Meter von einer Steckdose entfernen“, offenbarte Schoops. Er muss es wissen, ist er im Hauptberuf Lehrer.