Altweiber bis Rosenmontag Das sind die großen Karnevalsfeiern in Düsseldorf

Karnevals-Freitag Bei den Karnevalisten steht am Freitag das Richtfest des Comitee Düsseldorfer Carneval um 15 Uhr in der Wagenbauhalle an der Merowinger Straße 88 auf dem Plan, um 19 Uhr feiert die KakaJu ihre Kostümsitzung in der Stadthalle. Auch in der Altstadt wird am Freitag wieder ordentlich gefeiert: Ab 10 Uhr geht es wieder im Füchschen los, ab 16 Uhr im Engel und in der Retematäng Bar, ab 18 Uhr im Knoten und Kuhstall sowie die Party „Mi Häzz Minn Stadt Minn Karneval 111 % Düsseldorf“ im Schlösser-Quartier. Ab 19 Uhr steigt die „Karneval meets Mallorca“-Party im Schlösser-Zelt, und ab 23 Uhr die „90er Party“ im Ratinger Hof.