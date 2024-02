Karneval in Düsseldorf Diese Kostüme sind 2024 besonders gefragt

Was sie und Mitarbeiterin Steffi Pepusch auch in diesem Jahr wieder gemerkt haben, ist, wie vor allem Filme und Serien die Kostüm-Trends beeinflussen. In dieser Session natürlich hoch im Kurs: Barbie. Bei unserem Besuch im Karnevalscenter war das aus dem Film bekannte rosa-weiß gestreifte Kleid nur noch ein Mal verfügbar. Das Oberteil, das Ken in der Rollschuhszene trägt, ist auch sehr beliebt, bestätigt Pepusch, die die Kunden in der Filiale betreut.