Karneval 2024 in Düsseldorf Karnevalistischer Mikro-Umzug

Es war alles so wie bei einem großen Karnevalsumzug. Vorne weg zog die Polizei zur Sicherung des Zugweges und zur kurzfristigen Absperrung von Kreuzungen. Am Prinzenwagen sorgten links und rechts Ordner dafür, dass niemand in den Gefahrenbereich kam. Blau-Gelb gekleidete Funken führten die Parade an, bevor ein Tambourcorps den richtigen Schwung in die Beine der mitziehenden Jecken brachte. „Es ist alles sehr gut organisiert“, lobte Polizei-Hauptkommissar Cremer. „Wir brauchen den Zug wirklich nur zu begleiten.“