LIVE Start in die Karnevalssession Düsseldorf feiert Hoppeditz-Erwachen

Düsseldorf · Der Düsseldorfer Hoppeditz wartet darauf, am Markplatz aus dem Senftöpchen springen zu können: Am 11.11. um 11.11 Uhr starten die Jecken in die Karnevalssession. Wir sind am Samstag live dabei.

10.11.2023 , 07:18 Uhr

