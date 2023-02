Im Kölner Rathaus sagte Stadtdirektorin Andrea Blome in einer Zwischenbilanz: „Neben einigen unschönen Szenen haben wir bisher einen friedlichen Verlauf.“ Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurde durch einen Flaschenwurf am Kopf verletzt. Der Rettungsdienst musste bis 15 Uhr im Zülpicher Viertel 146 Personen behandeln, 37 mussten ins Krankenhaus. Zwei von ihnen waren mit ihren Ringen in Bauzäunen hängengeblieben. 144 Wildpinkler wurden erwischt. Eine Gesamtbilanz gibt es am Samstag.



Die Kölner Polizei vermeldet bis 16 Uhr 15 Körperverletzungsdelikte. „Mit zunehmendem Alkoholpegel wird nun auch die Stimmung aggressiver“, sagt ein Sprecher.