LIVE Düsseldorf Helau Der Hoppeditz ist erwacht – hat aber Deckelprobleme

Düsseldorf · Der Hoppeditz in Düsseldorf ist erwacht! Hoppeditz Tom Bauer ist zum 17. Mal aus dem Senftöpfchen gesprungen. Am 11.11.2023 um 11.11 Uhr starteten damit die Jecken erneut in die Karnevalssession. Wir sind am Samstag live dabei.

11.11.2023 , 11:27 Uhr

