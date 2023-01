Infos Veedels-Züge in Düsseldorf 2023 - was dazu wichtig ist

Von Freitag bis Rosenmontag 2023 ziehen hunderte Gruppen und Wagen durch die Düsseldorfer Stadtteile. Hier unser großer Überblick.

Auch in diesem Jahr organisiert die Saubande den Veedelszoch in Gerresheim. Los geht es am Sonntag (19.2.2023) um 11.10 Uhr an der Quadenhofstraße. Die Fußgruppen und Wagen ziehen 3,9 Kilometer durch den Stadtteil bis zur Gräulinger Straße. Der Veedelszoch in Gerresheim ist der größte in Düsseldorf, 2019 (vor Corona der letzte Zoch) machten 38 Gruppen mit 1300 Menschen mit.