Session 2023/24 in Düsseldorf Comitee Düsseldorfer Carneval sagt Straßenkarneval auf der Kö ab

Vielen der Zehntausenden Besuchern der beliebten Veranstaltung sei, so Suchand, gar nicht klar, dass das CC das Kö-Treiben in jedem Jahr veranstalte. „Viele glauben, das würde von der Stadt organisiert.“ Die Vorbereitung und Durchführung des Kö-Treibens sei in jedem Jahr mit einem großen Aufwand verbunden. „Straßen müssen gesperrt, Security organisiert und Toiletten aufgestellt werden“, sagt Suchand.