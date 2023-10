Gründe für das Aus des Kö-Treibens Comitee Düsseldorfer Carneval sagt Straßenkarneval auf der Kö ab

Bei dieser Nachricht wird vielen Närrinen und Narren in Düsseldorf das diesjährige Karnevalsmotto in den Sinn kommen: „Wat et nit all jöwt...“, was es nicht alles gibt: Tausende kamen jedes Jahr am Sonntag vor Rosenmontag nach Düsseldorf, um auf der Kö Karneval zu feiern. Überraschend hat das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) die Veranstaltung für die kommende Session abgesagt. Das bestätigte CC-Pressesprecher Hans-Peter Suchand unserer Redaktion.