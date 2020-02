Karnevals-Reportage : So war Altweiber in Düsseldorf

So war Altweiber in Düsseldorf

Düsseldorf Das Düsseldorfer Rathaus ist in Frauenhand: Am Vormittag stürmten Hunderte Närrinnen den Amtssitz des Oberbürgermeisters und feierten stundenlang auf dem Marktplatz. Auch der Anschlag von Hanau spielte eine Rolle.

Seit etwa 10 Uhr hatten sich vor allem verkleidete Frauen vor dem Rathaus versammelt - teils in extrem aufwendigen Kostümen. Das klassische Möhnen-Kostüm als altes, fein gekleidetes Weib ist allerdings selten geworden; nur am Carlsplatz fanden sich später einige klassische Möhnen.

Drinnen hatte sich alles, was Rang und Namen hat, in der ersten Etage versammelt. Der Jan-Wellem-Saal war wie üblich der Treffpunkt für Gäste aus Politik, Stadtgesellschaft und Brauchtum. Gebannt verfolgten Hoppeditz Tom Bauer, CC-Geschäftsführer Hans-Jürgen Tüllmann mit seinem Präsidenten Michael Laumen, etliche Venetien aus den Vorjahren und noch viele andere Ober-Narren den Sturm auf das Rathaus.

Im Saal hing eine große Leinwand, das Geschehen auf dem Balkon beherrschte ab kurz nach 11 Uhr die Szenerie – alles wurde via Video ins Rathausinnere übertragen. Oberbürgermeister Geisel musste sich vielfach von Möhnen die Krawatte abschneiden lassen – und ließ sich wie üblich immer wieder Nachschub reichen

Das Verhältnis zwischen dem Amtsinhaber und seinem ehemaligen Mitarbeiter Keller ist aber respektvoll, wie sich an anderer Stelle zeigte: Geisel überreichte fröhlich einen Karnevalsorden an seinen Kontrahenten. Direkt aus dem All hatte sich Kellers Parteifreundin Angela Erwin auf die Erde beamen lassen – der als Steam-Punk verkleidete Keller sagte, er freue sich besonders auf Rosenmontag, während Erwin Spaß hatte mit dem „grandiosen“ Altweiber.