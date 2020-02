Rosenmontag : Mottowagen zu Hanau in Düsseldorf geplant

Der Rosenmontagszug 2019 auf der Kö. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Düsseldorfer Karnevalisten planen am Rosenmontag einen Mottowagen zum Anschlag von Hanau. Das kündigte der Präsident des Comitees Düsseldorfer Karneval am Altweiber-Morgen an.

„Wir sind bei den Opfern von Hanau“, sagte der Präsident des Comitees Düsseldorfer Karneval, Michael Laumen, am Donnerstag auf dem Rathausbalkon.„Unser Düsseldorfer Karneval ist multikulturell. Wir möchten einfach Karneval feiern. Wir werden das mit einem Mottowagen beantworten.“

Stunden nach dem Verbrechen entdeckte die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen in seiner Wohnung sowie seine tote Mutter.

