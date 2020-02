Altweiber im Protokoll : Möhnen stürmen Düsseldorfer Rathaus – Straßenkarneval hat begonnen

Foto: dpa/Fabian Strauch 25 Bilder Altweiber 2020 in Düsseldorf - so wird in der Altstadt gefeiert.

Liveblog Düsseldorf Um 11.11 Uhr haben die Möhnen in Düsseldorf die Kontrolle über die Stadt übernommen. Der Straßenkarneval in NRW ist seitdem in vollem Gange. Lesen Sie das bunte Treiben im Protokoll.

