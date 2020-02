Düsseldorf Helau! - närrisches Treiben im Liveblog : Heute erobern die Möhne die Altstadt

Foto: dpa/Fabian Strauch 12 Bilder Altweiber 2020 in Düsseldorf - so wird in der Altstadt gefeiert.

Liveblog Düsseldorf Um 11.11 Uhr ist es soweit: Die Möhne übernehmen die Kontrolle über die Stadt. Spätestens dann ist der Straßenkarneval in vollem Gange. So langsam läuft das jecke Treiben an. Wir berichten im Liveblog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken