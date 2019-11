Liveblog aus Düsseldorf : Jecke feiern Start in fünfte Jahreszeit - Hoppeditz hatte Verspätung

Liveblog Düsseldorf Die Karnevalssession in Düsseldorf hat begonnen! Der Hoppeditz steigt traditionell aus dem Senffässchen - in diesem Jahr gab es aber eine Überraschung. In unserem Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden.

Wie jedes Jahr wackelte um kurz vor 11.11 Uhr der Deckel des Senffasses in Düsseldorf. Was dann folgte, war allerdings eine Überraschung: Der ehemalige Hoppeditz-Darsteller Hermann Schmitz tauchte anstelle des Hoppeditzes Tom Bauer auf. Es folgt eine eine Spottrede auf die Lokalpolitik am Rathaus.