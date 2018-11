Karnevalsauftakt 2018 in Düsseldorf: Der Hoppeditz neckt Geisel, die Rheinbahn - und Erdogan

Düsseldorf Blendendes Wetter, eine bissige Hoppeditzrede, viel Musik und gute Stimmung - das war der Sessionsauftakt in Düsseldorf. Der personifizierte Karneval erwachte aus dem Senf-Fass und ließ nichts aus.

Für die meisten Düsseldorfer ist der Beginn der Session ein Grund zur Freude. Wenn der 11.11. wie in diesem Jahr dann auch noch auf einen Sonntag fällt, ist das gleich ein doppelter Grund zum Feiern. Dazu noch trockenes Wetter und angenehme Temperaturen – so angenehm ließ sich der Beginn der fünften Jahreszeit schon lange nicht mehr zelebrieren.

Auch die Rheinbahn kam nicht ungeschoren davon: „...so kauft die Rheinbahn neue Bahnen/und wer konnt' dieses denn so ahnen?/ Da passen die, ganz kurz und schnell/ in Duisburg nicht durch dat' Tunnel!“ Als Nachfolger des demissionierten Rheinbahn-Chefes Michael Clausecker brachte sich der Hoppeditz gleich selbst in Position.

Zwischendurch wurde der Hoppeditz noch weltpolitisch: So fabulierte der personifizierte Karneval, der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan habe bei seinem Besuch in Köln im Spätsommer noch Schönwetter gemacht, zu Hause dann aber über Deutschland gelästert. Pressefreiheit und Menschenrechte gebe es doch in der Türkei, habe Erdogan gesagt: „Denn in meinem Land hat jeder das Recht, im Gefängnis zu sein!“