Liveblog zum Karnevalsauftakt in Düsseldorf : Um 11.11 Uhr erwacht der Hoppeditz

Foto: dpa, fg tba Infos Hoppeditz 2018 in Düsseldorf - die Termine am 11.11.

Düsseldorf Die Narren stehen in den Startlöchern: Am Sonntag beginnt die neue Karnevalssession. Auf dem Marktplatz in Düsseldorf erwacht der Hoppeditz. In unserem Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden.

Wie jedes Jahr wackelt kurz vor 11.11 Uhr der Deckel des Senffasses und der Hoppeditz, verkörpert von Tom Bauer, hält eine Spottrede auf die Düsseldorfer Politik. Mehre hundert Jecken werden erwartet, wenn es wieder heißt: Düsseldorf Helau!