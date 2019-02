Geschäftsführer des Comitee Düsseldorfer Carneval: „Ich komme mir vor wie ein Bittsteller“

Düsseldorf Hans-Jürgen Tüllmann ist Geschäftsführer des Comitee Düsseldorfer Carneval. Im Interview spricht er über Pferde im Zoch, politische Unterstützung - und eine geplante Papst-Audienz.

In vier Wochen ist Rosenmontag. Läuft alles wie geplant – und: Freuen Sie sich?

Hans-Jürgen Tüllmann Zwei Mal ja – es ist zwar immer Stress bis zur letzten Minute. Und erst am Nachmittag, wenn alles vorbei und glatt gegangen ist, können wir durchatmen. Aber da ist auch viel Vorfreude, schließlich ist das ein tolles Erlebnis. Zuletzt wurde heftig diskutiert über Pferde im Zug.

Tüllmann Es sind 40 oder 50 Tiere dabei, aber die Anforderungen an die Reiter sind verschärft worden. Es sollten wirklich nur erfahrene Reiter teilnehmen, also nicht solche, die einmal im Jahr auf einem Pferd sitzen. In Köln sind es übrigens rund 800 Pferde.