Historische Fotos : Wie der Düsseldorfer Karneval quer durch die Jahrzehnte aussah

Jeck bleibt jeck: Foto-Technik und Frisuren haben sich geändert – doch die Düsseldorfer Karnevalsbräuche sind seit Jahrzehnten dieselben geblieben. Wir haben im Stadtarchiv gestöbert.

Die Motive wiederholen sich, nur die Menschen sind andere: Zuschauermassen am Rande des Zochs (wobei es offenbar vor dem Zweiten Weltkrieg gänzlich unüblich war, sich dafür zu verkleiden); Lachen, Tanzen und Bützen beim Sitzungskarneval; mehr oder weniger bissige Mottowagen auf der Kö.

Besonders ins Herz schneiden naturgemäß die Karnevalsfotos aus den Jahren der nationalsozialistischen Diktatur; sei es 1936 die Großfigur auf Stelzen mit dem unironischen Schild „Einheit und Größe wird überall beachtet“ oder das Foto von Unternehmer Leo Statz, der 1938 beim Hoppeditz-Erwachen das Duz-Edikt des närrischen Rates verliest. Statz war Präsident des Karnevalsausschusses der Stadt sowie der Prinzengarde. Auf dem Foto wird er flankiert von NSDAP-Mitglied Horst Ebel, seit 1933 Leiter der Allgemeinen Verwaltung, und Oberbürgermeister Helmut Otto, später Reichskommissar in Polen. 1943 wurde Statz wegen kritischer Äußerungen zum Tode verurteilt und enthauptet.

Berührend ist, wie gelöst Menschen aller Jahrzehnte beim Feiern aussehen – wie sie ohne jedes Misstrauen in die Kamera lachen. Beim ein oder anderen beherzt zugreifenden Karnevalisten, der einer überraschten Jeckin einen festen Kuss auf den Mund drückt, fragt man sich im Nachhinein schon, ob sie das auch so gut fand. Es gibt aber auch Fotos echt verliebter Szenen: die Dame im kessen Hütchen, die einem Herrn mit falscher Nase kokett zuprostet; der als Möhne verkleidete Mann, der mit gespreizten Beinen einem Schutzmann kess auf den Arm gesprungen ist. Der macht allerbeste Miene zu diesem Spiel – an Rosenmontag ist halt alles erlaubt.