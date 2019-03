Heinrich-Heine-Kreis: Jacques Tilly für Zivilcourage geehrt

Düsseldorf Zwei Hände, die ein Medaillon mit Heinrich Heines Porträt umfassen: Mit dieser Bronzeskulptur ehrte der Heine-Kreis am Donnerstag den Künstler und Rosenmontagswagen-Bauer Jacques Tilly.

Andreas Turnsek, Vorsitzender des Heine Kreises, hatte die Feierstunde im Rathaus eröffnet. „Die Auszeichnung möchte Menschen in ihrem Mut bestärken, Haltung zu zeigen“, sagte er. Einem musikalischen Intermezzo folgte die Laudatio von Sabine Brenner-Wilczek. Die Leiterin des Heine-Institus führte Dichter-Zitate an, die zu Tillys Wirken passen: „Ideenwitz ist eine Verknüpfung von Gedanken, die sich noch nie in einem Menschenkopfe begegnet, eine wilde Ehe zwischen Scherz und Weisheit.“ Oder: „Der Fanatismus ist ein ansteckendes Übel, das sich unter den verschiedensten verbreitet und am Ende gegen uns alle wütet.“ Nach der Laudatio nahm Tilly die von Jörg Immendorff entworfene Skulptur entgegen. Er dankte seinem engagierten Team, Düsseldorfs Ober-Karnevalisten und seiner Frau Ricarda („Meine beste und härteste Kritikerin!“). Die Skulptur wird ihren Platz im Karnevals-Museum finden.Gesprächsthema beim anschließenden Zusammensein waren die Rosenmontagswagen, mit denen Tilly jüngst bei der Anti-Brexit-Demo in London für Furore sorgte. Bereits zum dritten Mal fuhr zu diesem Anlass einer seiner Motivwagen durch die britische Metropole. Er zeigt Premierministerin Theresa May mit einer langen Lügennase, die symbolisch die britische Wirtschaft aufspießt.