Feier der KG Regenbogen in Düsseldorf Konfettirekord in Bollywood

So gab es Gurus, Maharanis, Elefantenführer, Hindus und Sikhs und alles, was die asiatische Fremdheit des Subkontinents zu bieten hat. Teils voll verschleiert, teils mit aufreizend wenig Stoff am Körper. „Wir waren gespannt, was sich die Leute alles ausdenken und verwirklichen würden“, verriet Regenbogen-Sprecher Sebastian Wuwer. „Fast alle unserer Partygäste sind mottokonform kreativ geworden. Es war einfach exotisch, ausgefallen und farbenfroh.“