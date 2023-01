Neue Optik für die Narren Ein neues Bühnenbild für Düsseldorfs Karnevalisten

Der Satiriker und Karnevalswagenbauer Jacques Tilly hat auch dem neuen Bühnenbild für die Aufzeichnung der Düsseldorfer Karnevalssitzung, die bald im TV zu sehen sein wird, seinen Stempel aufgedrückt: Skulpturen wie den Hoppeditz und Jan Wellem hat er kreiert, diese sind seitlich auf der Bühne platziert. In der Mitte an der Wand lächelt eine überdimensionale Sonne das Publikum an. Der Westdeutsche Rundfunk, der am Mittwoch die Sendung aufzeichnen wird, hatte den Anstoß dafür gegeben, die Kulisse fernsehtauglicher zu machen, wie Hans-Jürgen Tüllmann, Geschäftsführer des Comitees Düsseldorfer Carneval (CC) vorab erzählte. Die Kosten lägen im sechsstelligen Bereich, der WDR habe sich beteiligt. Der CC-Vize-Präsident und zum 14. Mal Moderator der Sendung, Stefan Kleinehr, meinte: „Wir sind jetzt auf jeden Fall moderner als die Kölner mit ihrer TV-Sitzung.“ Matthias Rohde, der schon für das Bühnenbild des ARD-Studios bei der Fußball-WM in Katar verantwortlich war, hatte hier mit Tilly kooperiert. Das Rathaus ist zu sehen, der Fernsehturm, die Gehry-Bauten, die Andreaskirche und St. Lambertus. Dutzende Strahler hängen außerdem an der Decke. Die Aufzeichnung wird etwa vier Stunden lang gehen. „Gesendet werden schließlich 120 Minuten“, wie Kleinehr sagte. Zu sehen sein wird die Sendung am 15. Februar (Mittwoch) ab 20.15 Uhr in der ARD und am 21. Februar (Dienstag) ab 22.15 Uhr im WDR – auch hier werden es wohl 120 Minuten sein. Die ARD-Ausgabe sahen das letzte Mal knapp vier Millionen Menschen. 900 Gäste passen in die Stadthalle, wenige Karten sind noch zu haben. Regie führt übrigens wieder Bastien Angemeer. „Ich bin froh, dass wir somit beim Bühnenbild und in der Regie Düsseldorfer im Team haben, das macht einen Unterschied“, sagte Tüllmann. Matthias Rohde ist Kaiserswerther und Angemeer Hubbelrather.