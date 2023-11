Die Stadt tobte Ein denkwürdiges Hoppeditz-Erwachen in Düsseldorf

Düsseldorfs Fußballverein Fortuna war erwartungsgemäß Thema: Zu der Sankt-Martin-Melodie hieß es aus dem Mund von Tom Bauer und aus der Feder von Redenschreiber Jürgen Hilger: „Ich geh’ mit meiner Laterne, und meine Laterne mit mir. Ziemlich oben leuchtet Fortuna und unten Schalke 04. Der FCK steigt ab, Hurra, dann ist dort ein Platz für Fortuna da. Der Geißbock meckert dumm herum – „rabimmel-rabammel-rabumm“. Kontroverse Diskussion wie um die Gaslaternen in der Landeshauptstadt oder das Opernhaus („Seid doch auch in diesem Fall jenau so kniepich wie beim Karneval“), den Bau-Skandal um das Carsch-Haus und Signa-Chef René Benko („weil ihm fehl’n groad die Groschen hält er jetzt sei fesche Goschn“), der Kirmes und auch Prinz Harry nahm sich der Hoppeditz an. Dazwischen gab es immer wieder Tuschs und Jubel von der Menge am Rathaus.