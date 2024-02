Kaiserswerth Zum elften Mal jeck im Rathaus

Der Karnevalsempfang der Bezirksvertretung 5 im Kaiserswerther Rathaus hat Tradition bei den Jecken im Düsseldorfer Norden. So konnte sich Bezirksbürgermeister Benedict Stieber über zahlreiche Gäste von mehreren Karnevalsgesellschaften – darunter die Düsseldorfer Nordlichter, die Düsseldorfer Originale, die Närrischen Lohauser, „De lilla Engel“, die Kaiserswerther Karnevalsgesellschaft und „De 11 Pille“ – freuen. Und neben vielen Gästen aus dem Stadtteilleben, Wirtschaft und Politik, allen voran Oberbürgermeister Stephan Keller, schaute auch das Prinzenpaar der Landeshauptstadt, Uwe und Venetia Melanie, beim jecken Jubiläum vorbei: Den Empfang gab es in diesem Jahr zum elften Mal. Seine Anfänge hatte er in der Session 2008/2009, als das damalige Prinzenpaar nach einem Fotoshooting in der Kaiserpfalz zu einem entspannten Ausklang bat. Während der Corona-Pandemie gab es allerdings Unterbrechungen.